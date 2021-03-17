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"Катюша" не прокатила: сборная России на ЧМ по хоккею выступит под гимн IIHF

На чемпионате мира по хоккею в Латвии сборная России не будет выступать под государственным гимном страны. Нельзя также исполнять "Катюшу" и песню "Героям спорта".

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что российская сборная будет выступать под гимном IIHF. Вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Решение принято на заседании совета IIHF в среду. 

"Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага – будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF. Это даже не гимн, а скорее "джингл"", - сказал Фазель.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. 

Также он должен был проходить и в Минске, Беларусь была лишена права проведения ЧМ - по официальной версии из-за ситуации с коронавирусом и безопасностью в стране. 
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