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Евгений Хачериди: брестское "Динамо" рассчиталось частично. До конца вопрос не закрыт

Бывший футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди, до недавнего времени выступавший за брестское "Динамо", поделился планами на будущее.


- Евгений, ты сейчас без клуба. В курсе, что ты занимаешься в хорошо известном среди спортсменов центре Вячеслава Руженцева под Киевом.

- Да, тренируюсь индивидуально в залах со специалистами. Предпочитаю иметь дело с профессионалами.

- Когда планируешь определиться с командой?

- Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу.

- Страна не имеет значения?

- Нет.

- Что не получилось в Беларуси?

- Там много нюансов. Из прошлогоднего состава все ушли. Покинул клуб и президент. Команда сейчас на балансе города. Финансирование не то, теперь в Бресте ставятся другие задачи.

- Если не ошибаюсь, у тебя контракт с "Динамо" был до конца нынешнего года.

- Совершенно верно.

- С тобой рассчитались?

- Частично. До конца вопрос еще не закрыт.

- Ты о чем-то сожалеешь в плане карьеры?

- Нет. Все что не делается, к лучшему. Значит, так должно было случиться.

- Первенство Беларуси намного ниже уровнем украинской УПЛ?

- Я бы не сказал, что глобально. Да, украинский чемпионат сильнее, но ненамного, — цитирует dynamo.kiev.ua.
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