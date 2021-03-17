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Повторные выборы президента могут пройти в "Барселоне"

Повторные выборы президента футбольного клуба "Барселона" могут пройти в скором времени, пишет издание AS.

 

Выборы президента каталонцев прошли 7 марта – главой клуба был избран Жоан Лапорта.

По информации источника, новый президент "Барселоны" в течение 10 дней после избрания обязан гарантировать инвестиции в клуб в размере 124,6 миллиона евро (15% от всего бюджета клуба).

Лапорта за день до окончания срока не имеет необходимой суммы – ему нужно еще 70 миллионов евро. Деньги должен был предоставить  Эдуар Ромеу из компании Audax Renovables. Планировалось, что после инвестиций Ромеу займет пост вице-президента "Барселоны" по финансовым вопросам. Однако Лапорта опасается слишком большого влияния Ромеу и сомневается в этом варианте. 

Если до 17 марта президент "Барселоны" не найдет эти деньги, то в клубе могут пройти повторные выборы.

"Барселона" в чемпионате Испании занимает второе место в таблице после 27 туров – в активе "сине-гранатовых" 59 очков. На первом месте "Атлетико" с 63 баллами.
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