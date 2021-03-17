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Выход в четверть финал футбольного кубка решался в матче мадридского "Реала" и "Аталанты" из Бергамо, пишет Sputnik.





Испанцы одолели итальянцев со счетом 3:1.





Игра проходила на стадионе "Альфредо де Стефано". Счет, который отметился голом, по признанию капитана испанцев Серхио Рамоса, мог быть гораздо разгромнее. Перед игрой "Реал" подстроился под тактику соперников. Испанцы знали, что итальянцы будут прессинговать и выберут атакующую манеру матча.





"Нам удалось быстро решить эту проблему. В этом помогла тактическая схема, при которой в защитной линии было только три игрока. Это было рискованно, учитывая атакующий потенциал "Аталанты", но мы справились", - признался Рамос.





Матч оказался динамичным для болельщиков от начала и до финального свистка. Команды обменялись предупреждениями за фолы. Некоторые моменты действительно закончиться голами. Мячи во встрече в результате оказались на счету Карима Бензема, Серхио Рамоса и Марко Асенсимо. "Размочить" счет со штрафного удалось игроку "Аталанты" Луису Муриэлю.





Жеребьевка следующего матча для "Реала" состоится 19 марта. После этого главный тренер Зинедин Зедан выберет стратегию игры для подопечных.





"Манчестер Сити" в сухую одолел менхенгладбахскую "Боруссию". Это также была ответная игра в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился счетом 2:0.

Мячи оказались на счету Кевина де Брейне и Илкая Гюндогана.





В предыдущей встрече результат также был 2:0. Как и "Реал", "Манчестер Сити" узнает будущего соперника в пятницу.















