Главный редактор популярного спортивного СМИ «Трибуна» Олег Горунович рассказал «Радыё Свабода», чем сейчас рискует редакция, почему ему лично больше не интересен спорт и что будет со страной дальше.









«Журналисты — такие же граждане, как и все другие»





«У нас задерживали не только журналиста Александра Ивулина, но и внештатного сотрудника, и директора Максима Березинского, — рассказывает Олег Горунович о том, что происходило с их журналистами. — Максима сразу после выборов, 9 августа. Вытащили из машины просто, он сутки был под арестом. А может и не под арестом, сейчас трудно сказать, как это было оформлено. Его выпустили потом. Внештатника Максима Нестеркова задержали, когда он пошел Нину Багинскую поддержать. У нее обыск дома был. Уже уходил оттуда, а потом забрали в бусик. Его тогда уже второй раз забрали. А Ивулин, по официальной версии, был на Пушкинской, шел в гости к подруге. Ему за это штраф дали».





Олег Горунович рассказывает, что когда задержали Максима Березинского, информации о событиях в стране было мало. Тогда еще блокировали интернет, и мало кто знал, что происходит на переулке Окрестина и в РУВД Минска, и других городов. Горунович говорит, что сам звонил матери Березинского и был поражен, насколько эмоционально она это воспринимала. Реальный масштаб репрессий стал понятен, только когда в Беларуси снова появился интернет.





«Всех наших сотрудников задерживали не как журналистов, а как обычных граждан, — говорит Горунович. — Непосредственно на самих протестах мы не работали. Мне кажется, это нормально. Журналисты такие же граждане, как и все другие. У нас есть и работа, и свои частные дела. Кажется, это были первые задержания наших сотрудников за все время работы. Один из наших журналистов раньше был не то чтобы футбольным фанатом, но из тех кругов. Его забирали по молодости, но это не имело никакого отношения к политике».





«Раньше спортсмены избегали разговоров о политике»





По словам Олега Горуновича, в редакции «Трибуны» был разговор с сотрудниками о возможном участии в мирных протестах. Руководство заверило журналистов, что если кто-то куда-то хочет пойти, то может сделать это без всяких ограничений. Это произошло после первых четырех послевыборных дней, когда в Минске начали появляться женские цепи солидарности с пострадавшими участниками протестов.





«Мы были готовы подстраиваться под это, — говорит Горунович. — Тем более на то время мы также были заблокированы, не было большого смысла в оперативной работе. Нас вообще блокировали несколько раз. Сначала, когда пропал интернет вообще, тогда доступа не было ни к кому. Потом нас заблокировали. Мы работали так неделю-другую. Затем сайт «Трибуны» заблокировали заново, он уже появился в списке соответствующих ресурсов. Мы вступили в переписку с чиновниками, хотели понять, чего от нас хотят. Но не смогли получить никакого вразумительного ответа»





Сайт «Трибуны» заблокирован до сих пор. Читать его из Беларуси можно либо через «зеркало», либо через VPN. По словам главного редактора, это могло быть вызвано реакцией некоторых высоких спортивных чиновников на публикации, которые появились на «Трибуне» еще до выборов.

«Мы со спортсменами разговаривали не только о спорте, но и о выборах, — говорит Олег Горунович. — И, мне кажется, мы во многом способствовали стремлению спортсменов высказываться о событиях в стране. Если раньше они избегали разговоров о политике, как-то дистанцировались от них, то сейчас все изменилось. В том числе и благодаря «Трибуне». Спортсмены начали говорить, высказываться. А это болезненная точка для власти, для нее важна поддержка и лояльность спортсменов. Власть была удивлена тем, насколько большая часть спортсменов выступает против нее».





Горунович говорит, что спортсмены стали группой, которая высказалась о событиях в августе наиболее активно, на одном уровне с медиками. При этом главред «Трибуны» признает, что существует разделение по видам спорта. Например, хоккеисты преимущественно поддержали действующую власть, а футболисты в основном придерживаются нейтралитета.





«Сайт «падает», но я на это уже не обращаю внимания»





По словам представителей редакции «Трибуны», даже 2020 год с его блокировками и проблемами в сотрудничестве с госструктурами стал для издания успешным в финансовом плане. «Трибуна» — бизнес-проект, и ее финансирование напрямую зависит от количества рекламных контрактов. В редакции хорошо понимают, чем для «Трибуны» может закончиться гражданская активность в Беларуси.





«Соучредители «Трибуны» решили, что это то время, когда можно рискнуть собственной прибылью, — говорит Олег Горунович. — Они осознанно, все понимая, не то чтобы подталкивали нас к гражданской тематике, но и не запрещали этого. Да, мы сейчас прибыльны. 2020 год, даже несмотря на блокировку, закончили с плюсом. Но эти ограничения в некоторой степени замедлили наше развитие. Возможно, мы надеялись, что все закончится быстрее. Но готовы работать и в тех условиях, которые сложились сейчас».





По словам главного редактора «Трибуны», в Беларуси есть издания, в том числе спортивные, которые предпочли отмолчаться. Однако они не могут теперь похвастаться какими-то преимуществами, там нет интересной рекламы и больших прибылей. Горунович говорит, что если тот же «Прессбол» сохранил возможность распространяться через официальные источники, а его сайт не заблокирован, то авторитет как спортивного издания у него потерян.





«Сейчас мы стараемся делать свою работу максимально качественно, — говорит главный редактор «Трибуны». — Создаем много своего контента, распространяем его повсюду, где только можно. Количество подписчиков в соцсетях у нас постоянно растет. Сайт «падает», естественно. Но я, честно говоря, уже не особо обращаю на это внимание. Меня интересуют прежде всего просмотры на рекламных постах, это наши обязанности. Все другое — меньше. Если там что-то проседает, то это последствия нашего выбора».





«Иногда бывают события, когда на офисе оставаться опасно»





Горунович говорит, что решение отдавать больше внимания общественно-политическим темам в редакции никто в штыки не воспринял. В коллективе все единомышленники, и никто не сказал, что хочет писать исключительно о футболе или хоккее. С последним, кстати, могла бы возникнуть проблема. О белорусском хоккее «Трибуна» больше не пишет принципиально.

«Спорт для «Трибуны» отошел на второй план, — рассказывает Горунович. — Бывает не до спорта. Трудно заставить себя следить за чемпионатом Беларуси по футболу. От освещения чемпионата Беларуси по хоккею мы вообще отказались, после того как почти весь хоккей поддержал Лукашенко. Мы даем новости, результаты матчей. Но это минимум, который мы себе позволяем. Время от времени случаются какие-то события, которые требуют напрягаться. И складывается впечатление, что в офисе может быть опасно. Тогда день-другой можно не появляться в офисе. Такое бывает, когда начинается волна новых обысков. Как у «Весны», например. Или если задержания в «Пресс-клубе» были. Это не сказывается сильно на процессе, сейчас работать можно как угодно».





«Работа сайта основывается на личном интересе сотрудников»





Отказ от освещения событий в белорусском хоккее принес потери в рекламе. Еще год назад «Трибуна» объявляла конкурс для журналистов, которые могли бы писать для издания о белорусском хоккее. Сейчас этот проект свернули. Горунович говорит, что изданию не нужны деньги от белорусского хоккея, пока там происходят такие события. Частично такая же ситуация и с биатлоном, который также почти полностью поддержал действующую власть. Однако биатлон никогда не был для издания приоритетным. Сейчас «Трибуна» больше пишет об Анне Соле и Надежде Скардино, которые поддержали мирные протесты.





«Лично мне трудно сейчас в одинаковой степени радоваться успехам Алимбековой (Динара Алимбекова — биатлонистка национальной сборной, подписала провластное письмо спортсменов. — прим) и той же Солы (Анна Сола — единственная участница национальной женской сборной по биатлону, которая отказалась подписывать провластное письмо. — прим), признается Олег Горунович. — Трудно сказать, что это заангажированность. Потому что работа сайта базируется в том числе и на личном интересе сотрудников. Мне больше не интересно, так вот случилось. Но я не исключаю, что если кто-то из сотрудников объяснит, почему он хочет написать о ком-то из подписчиков провластного письма, предложит интересную тему, то мы можем это опубликовать».





Горунович говорит, что в «Трибуне» понимают опасность своей позиции. Готовы и к давлению, и к обыскам. Репрессии против журналистов белорусских негосударственных СМИ главный редактор «Трибуны» называет имитацией бурной деятельности. Власти, говорит он, почему-то считают, что недовольство общества их политикой — это результат работы журналистов. Государственная пропаганда, как говорит Олег Горунович, полностью потеряла доверие и авторитет. Давление на негосударственные СМИ, в свою очередь, всегда хорошо слышно, этому уделяется много внимания, и такой резонанс может дополнительно воздействовать на общество, запугивая его.

«Ивулин говорит, что не знает, как сейчас можно рассказывать о футболе»

«Мне больше не интересен исключительно спорт — признается Олег Горунович. — Только о футболе, только о хоккее и только о биатлоне мне сейчас неинтересно говорить. Теперь интересно смотреть на спорт в контексте тех событий, которые происходят в стране. Мне так интересно. И мне кажется, что нашим авторам так интересно. Ивулин, наш блогер, которого знают по ютуб-каналу «ЧестнОК», сам приходит и говорит, что не знает, как сейчас можно снимать о футболе. Как можно ходить туда и рассказывать исключительно о матчах, и делать вид, что это важно. Сейчас важно, чтобы белорусское общество выбралось из того кризиса, в котором оно оказалось. И чтобы ситуация разрешилась в пользу большинства, а не того меньшинства, которое сейчас поддерживает власть».





В редакции «Трибуны» убеждены, что перемены пойдут на пользу не только всей Беларуси, но и их изданию. Горунов говорит, что хуже, чем сейчас, условия для работы и развития трудно придумать. Соответственно, любые перемены, кроме введения массовых расстрелов и «судов-троек», пойдут только на пользу.





«Я сейчас не вижу никаких перспектив для развития страны и развития медиа-бизнеса, — говорит Олег Горунович. — Я уверен, что многие компании сейчас ведут себя в таком русле, что не хотят тратить деньги и ждут, пока все закончится. Я уверен, что когда изменится власть — это будет большой импульс для всей белорусской экономики. Все, кто сумеет этим воспользоваться, получат для себя большую пользу. Не с коррупционной точки зрения, разумеется, а с точки зрения применения собственных умений и талантов».





«Людям надо запасаться прочностью и двигаться вперед»





Олег Горунович говорит, что до сих пор не имеет масштабного ответа на вопрос, почему летом и осенью 2020 года в Беларуси произошло то, что произошло. Главред «Трибуны» признается, что эти события для него тоже стали неожиданностью. Причиной сейчас ему видится стечение обстоятельств-неудачные шаги властей по борьбе с коронавирусом, репрессии во время избирательной кампании и насилие со стороны силовиков во время послевыборных протестов.





«Кумир обрушился, — говорит Олег Горунович. — Я сейчас вижу много людей, которые раньше голосовали за Лукашенко, а теперь не могут сами понять, как это было возможно. Они стали его острыми критиками, участвуют в маршах. И это не только среди спортсменов. Люди увидели, что такое белорусские выборы, что такое избирательная кампания. Они увидели все то, что им показал этот усатый мачо. Он думал, что люди хотят увидеть такого брутального дядю, который будет всех поколачивать. А оказалось, что в таком человеке нет сейчас нужды».





Главред «Трибуны» говорит, что люди в Беларуси теперь могут проиграть только тогда, когда сами признают свое поражение. Горунович признает, что люди теперь могут бояться, оставаться дома, но любые перемены будут требовать голосования, выборов и так далее.





«Если люди будут твердыми, а мне кажется, что они будут твердыми, то Лукашенко будет трудно вернуть себе легитимность, — говорит Горунович. — Лукашенко — политический труп. Он разлагается и делает это на глазах у всей страны. Мне трудно сказать, что будет. Но могу сказать, что людям нужно подготовиться к страданиям, к самопожертвованию. Запастись прочностью и двигаться вперед».









Олег Горунович родился в Молодечно, окончил журфак БГУ в 2006 году. Работал в «Народной газете», затем перешел на спортивный сайт Goals.by (предшественник «Трибуны»). С 2010 года главный редактор «Трибуны». Женат, отец троих детей.