Никита Поляков. Фото: Hockey.by





Отметим, из 11 судей – 6 главных арбитров и 5 линейных.





В связи с продолжающейся пандемией коронавируса наибольшее число судей, который обслужат игры турнира, представят США, пишет sportarena.by.





Чемпионат мира по хоккею в этой возрастной категории пройдет в Техасе с 26 апреля по 6 мая. Юниорская сборная Беларуси стартует на турнире поединком с командой Швеции.