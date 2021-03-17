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Белорусский лайнсмен Никита Поляков включен в окончательный состав судей на ЮЧМ-2021

Белорус Никита Поляков попал в число 11 судей из Европы, которые будут работать на матчах ЮЧМ-2021, информирует официальный сайт IIHF.

Никита Поляков. Фото: Hockey.by

Отметим, из 11 судей – 6 главных арбитров и 5 линейных.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса наибольшее число судей, который обслужат игры турнира, представят США, пишет sportarena.by.

Чемпионат мира по хоккею в этой возрастной категории пройдет в Техасе с 26 апреля по 6 мая. Юниорская сборная Беларуси стартует на турнире поединком с командой Швеции.
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