Белорусский лайнсмен Никита Поляков включен в окончательный состав судей на ЮЧМ-2021
Белорус Никита Поляков попал в число 11 судей из Европы, которые будут работать на матчах ЮЧМ-2021, информирует официальный сайт IIHF.
Никита Поляков. Фото: Hockey.by
Отметим, из 11 судей – 6 главных арбитров и 5 линейных.
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса наибольшее число судей, который обслужат игры турнира, представят США, пишет sportarena.by.
Чемпионат мира по хоккею в этой возрастной категории пройдет в Техасе с 26 апреля по 6 мая. Юниорская сборная Беларуси стартует на турнире поединком с командой Швеции.
08:52 17/03/2021
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