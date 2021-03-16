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Алексея Протаса отозвали в клуб НХЛ «Вашингтон»

Нападающий покидает минское «Динамо»

Сотрудничество минского «Динамо» и Алексей Протаса на данном этапе завершается. 20-летнего нападающего отозвал из арены клуб НХЛ «Вашингтон», пишет hcdinamo.by

Протас перешел в состав «зубров» летом 2020 года. Провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ (не принял участие лишь в одной игре), набрал 18 (10+8) очков. В плей-офф на счету Алексея 4 (1+3) результативных балла в 5 играх. Также он был признан лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина. Так Протас стал первым игроком минского «Динамо», признанный лучшим игроком по итогам одного из раундов плей-офф.
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