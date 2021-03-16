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Андрей Парфимович рассказал о бюджете клуба

Генменеджер минского "Динамо" рассказал о зарплате: наш бюджет чуть выше пола зарплат в КХЛ. Наверное, самый маленький за всю историю клуба

Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович рассказал о бюджете клуба.


- Из-за пандемии уровень зарплат в мировом хоккее упал?
- Снизился в полтора раза. Конечно, нам сыграло это на руку. Потому что наш бюджет чуть выше пола зарплат в КХЛ. Наверное, самый маленький за всю историю существования "Динамо". Топ-игроки в хорошем возрасте стоят около миллиона долларов. У нас было немного таких вариантов. Но мы взяли самых достойных.

- Потолок уравнял шансы и возможности клубов?
-В какой-то степени уровнял. Топовые команды теперь не могут собирать целую россыпь игроков. Хотя в том же "Ак Барсе" в четвертом звене играют исполнители такого уровня, которые в любой команде могли бы играть в ведущих сочетаниях, — цитирует Парфимовича hockey.by со ссылкой на "Беларусь 5".
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