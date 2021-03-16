Чемпионка по фристайлу попалась на героине

Предположительно, это чемпионка России по фристайлу Анна Орловская, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.





Молодая женщина была задержана 15 марта. При себе у нее нашли несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.





В Федерации фристайла России РИА Новости заявили, что пока никакой информацией об этом инциденте не располагают.





По информации Mash и телеграм-канала LifeShot, Анна Орловская распространяла героин с помощью закладок. LifeShot пишет, что она и сама около года употребляла наркотик.





Анна Орловская в 2012 году в 16-летнем возрасте выиграла чемпионат России по фристайлу в дисциплинах хаф-пайп и слоупстайл. В 2013 году она была дисквалифицирована на два года за допинг.