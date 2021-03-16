Шок! Шайба убила 19-летнего хоккеиста

Клуб Париматч Молодежной хоккейной лиги МХК «Динамо» Санкт-Петербург сообщил о смерти капитана команды Тимура Файзутдинова.





19-летний хоккеист оказался в реанимации из-за попадания шайбы в голову.





Это произошло 12 марта во время матча плей-офф Кубка Харламова против ярославского «Локо» (1:5).





Врачи боролись за его жизнь три дня, но положительной динамики в состоянии игрока добиться не удалось.