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Шок! Шайба убила 19-летнего хоккеиста

Умер хоккеист МХК «Динамо» СПб Файзутдинов. Шайба попала ему в голову, врачи боролись за жизнь 3 дня

Клуб Париматч Молодежной хоккейной лиги МХК «Динамо» Санкт-Петербург сообщил о смерти капитана команды Тимура Файзутдинова. 

19-летний хоккеист оказался в реанимации из-за попадания шайбы в голову.

Это произошло 12 марта во время матча плей-офф Кубка Харламова против ярославского «Локо» (1:5).

Врачи боролись за его жизнь три дня, но положительной динамики в состоянии игрока добиться не удалось.  
Источник: tribuna.com
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