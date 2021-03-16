«Минская лыжня-2021» запомнилась не только очередной победой команды Лукашенко, в составе которой бежала дважды призер ЧМ по биатлону Людмила Калинчик, и великолепным временем Николая Лукашенко, который чистым ходом привез аж 50 секунд серебряному призеру Олимпиады-2010 экс-биатлонисту Сергею Новикову.





Было на мероприятии и юмористическое представление. Публику позабавил поначалу не названный лыжник, передвигавшийся рядом с Лукашенко, который уже получил награду за первое место. Пресс-служба политика после гонки выложила видео с незадачливым спортсменом – тот нелепо падает на снег, с трудом поднимается и снова падает. Полнейшее фиаско! Можно предположить, что это был один из худших заездов в истории Раубичей. Лукашенко вблизи наблюдал за этой комедией.









«С таким благожелательным фоном до финиша этот участник все-таки добрался. Свою команду не подвел», – сдержанно прокомментировал эпизод в эфире «Беларусь 1» журналист Николай Стуло.





Кто этот лыжник





Любители хоккея узнают в падающем лыжнике защитника команды Лукашенко и спортивного директора федерации хоккея Андрея Башко. Сомнения исчезают после детального изучения одежды спортсмена. Обращаем внимание на скрин из видео – на лыжнике красный костюм, белый бип с золотистым прямоугольником и черной цифрой 2, черно-бело-серая шапка с красным помпоном и красно-белые лыжи с ботинками темного цвета.









Точно такой же гардероб мы видим на Башко, сфотографировавшимся на «Минской лыжне» (стоит в центре). Слева от него – председатель «Юности» Алексей Баранов, справа – помощник Башко в ФХБ Артем Каркоцкий. Судя по номерам бипов, Башко и Каркоцкий бежали в одной команде.





Журналист «Трибуны» попробовал получить комментарий от Башко, однако содержательного разговора не вышло. Спортдир ФХБ удивился существованию видео и пообещал внимательно изучить его, а после этого перестал отвечать на звонки.





Каркоцкий был готов прокомментировать выступление его и Башко команды, но с разрешения пресс-службы ФХБ. В пресс-службе попросили выслать вопросы, однако на этом общение закончилось – пресс-секретарь Евгения Никитина перестала реагировать на звонки.





В п едельничном вечернем эфире на «Беларусь 1» было сказано, что падавший лыжник – достаточно известный хоккеист. Было отмечено, что на лыжах участник забега стоял всего третий раз в жизни и попал в заявку на «Минскую лыжню» в последний момент.





Чем известен Башко





Башко родился в 1982 году в Минске. Профессиональную карьеру начинал в «Юности». До переезда в российский чемпионат защитник успел поиграть за «Керамин» и «Могилев», выступал за молодежные сборные младших возрастов.





Сезон-2005/06 Башко провел в новокузнецком «Металлурге» – минчанин сыграл 26 матчей, набрал один ассист и занял с командой 16-е место в регулярке из 18. В следующем году Башко выступал уже за минское «Динамо», которое еще варилось в Экстралиге. Затем в карьере хоккеиста были жлобинский «Металлург» и две команды КХЛ – «Амур» (2008/09, 32 матча, 1+4) и минское «Динамо» (2009/10, 6 матчей, 0+1). Вскоре от Башко «зубры» отказались, поэтому защитник начал колесить по клубам Экстралиги – за несколько сезон Андрей успел поиграть «Шахтере», «Юности» и «Гомеле». Последние сезоны карьеры минчанин провел в чемпионатах Украины («Кременчуг») и ОАЭ («Абу-Даби Штормс»).









На счету Башко 109 матчей (16+38) за сборную Беларуси и три чемпионата мира (2005, 2008, 2009). В некоторых играх защитник выходил на лед с капитанской нашивкой, как то было на экспериментальном Кубке Полесья-2011.





Вернувшись с берегов Персидского залива, Башко влился в ряды команды Лукашенко. После президентских выборов-2020 хоккеист участвовал в августовском автопробеге за политика, объявившего себя президентом.





«Я не знаю, кто людей разделил, но все они за мир и доброту. В тех пробегах (под БЧБ-флагами – прим.) я не участвую, приехал сегодня сюда – не могу же я разорваться», – объяснял TUT.BY свой выбор Башко, которого через несколько месяцев назначили спортивным директором ФХБ.





Одним из главных разочарований Башко в последние месяцы стала отмена Рождественского турнира. Об этом функционер поведал во время визита в один из столичных детских домов.





«Они [дети] все очень расстроены, потому что это было такой доброй традицией – традиционный Рождественский турнир. Все получали массу удовольствия, все видели, какая прекрасная страна, какие прекрасные люди, какое прекрасное отношение к хоккею. Это все, можно сказать, после новогодних праздников город жил этим событием», – сказал Башко в эфире ОНТ.





Кроме того спортдир выступил против переноса беларусской части ЧМ-2021 по хоккею, вновь переживая за детей, которые не увидят звезд мирового масштаба. Еще он сетовал на административный ресурс, якобы использованный СКА в матчах плей-офф Кубка Гагарина против минского «Динамо».









Фото, скрины: Пул первого, БГТРК











