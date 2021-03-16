СМИ: Лука Модрич продлил контракт с "Реалом"









По информации источника, новый контракт 35-летнего хорватского футболиста рассчитан еще на один год. В ближайшее время "Реал" сделает официальное объявление.





Модрич перешел в "Реал" из "Тоттенхэм Хотспур" в 2012 году. По итогам 2018-го хорватский полузащитник стал обладателем "Золотого мяча". В нынешнем сезоне Лука принял участие в 26 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.





Мадридский "Реал" в 27 матчах набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является "Атлетико" (63).