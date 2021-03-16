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СМИ: Лука Модрич продлил контракт с "Реалом"

Полузащитник Лука Модрич заключил новое соглашение с мадридским "Реалом", сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, пишет "Чемпионат".



По информации источника, новый контракт 35-летнего хорватского футболиста рассчитан еще на один год. В ближайшее время "Реал" сделает официальное объявление.

Модрич перешел в "Реал" из "Тоттенхэм Хотспур" в 2012 году. По итогам 2018-го хорватский полузащитник стал обладателем "Золотого мяча". В нынешнем сезоне Лука принял участие в 26 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Мадридский "Реал" в 27 матчах набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является "Атлетико" (63).
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