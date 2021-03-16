







«Ювентус» ответил на вылет из Лиги чемпионов уверенной победой в чемпионате: в прошлые сезоны мы бы даже не заметили, но в этом году важен даже локальный успех. Обыграли «Кальяри» – 3:1. Точнее, обыграл Криштиану – португалец оформил идеальный хет-трик.





1. Голова на 10-й минуте. Куадрадо классно навесил с углового – Роналду опять взлетел выше всех и вколотил в ворота.





2. Правая нога на 25-й. «Ювентус» раскрутил классную атаку: Мората принял на правом фланге, отклеился от оппонента и отдал на Роналду. Португалец подкинул мяч, а вратарь «Кальяри» Алессио Краньо врезался в форварда «Ювентуса».









Криштиану сам и реализовал пенальти: прошил вратаря.





3. Левая нога на 32-й. Кьеза протащил мяч по левому флангу и отдал направо Рону. Криштиану принял, сделал несколько обманных движений и бахнул с левой.





После третьего гола Роналду подошел к камере и показал себе на ухо – видимо, передал привет критикам, которые слишком много говорят о том, что португалец уже не тот.





Во втором тайме «Кальяри» забил, но интрига не появилась. 3:1, Роналду – лучший игрок матча (выбирал ведь не Володька), что после хет-трика не удивляет.





Хотя его могло и не быть: бывший арбитр Лука Марелли считает, что Роналду должны были удалять на 14-й минуте. Форвард «Ювентуса» полез за мячом и попал шипами в подбородок Алессио Краньо, а потом по инерции доехал ногой по лицу – вратарю «Кальяри» пришлось заклеивать подбородок. Роналду получил желтую за опасную игру – по мнению Марелли, этого мало:





«Это красная, классический случай серьезного нарушения. Действие Роналду, хоть и ненамеренное, попадает в эту категорию. ВАР был плох».





После игры португалец отказался давать флэш-интервью – за него говорил Андреа Пирло:





«Роналду, как и остальные, был зол из-за вылета, но свое слово он сказал на поле, забив три мяча – это самое главное. [А пенальти] классическая игровая ситуация, оба футболиста смотрели на мяч и не осознавали, насколько близки друг к другу», – заявил тренер.









Теперь немного цифр.





•‎ Это уже 57-й хет-трик Роналду в карьере. 44 из них – в «Реале», три – в «Юве», один – в «МЮ», девять – за сборную.









•‎ Роналду забил три к 32-й минуте – но это не самый быстрый хет-трик в карьере португальца! Против «Эспаньола» в сентябре 2015-го он справился за 20 минут, но на трех не остановился – насыпал бедному «Эспаньолу» пять и еще отдал голевую на Бензема.





•‎ Роналду забил свой 770-й гол в профессиональной карьере – и оторвался от Пеле (по подсчетам RSSSF, у бразильца 767, до этого матча они шли вровень).





Роналду обратился к Пеле в инстаграме – пост получился максимально уважительным.





«Последние несколько недель полнились новостями и статистикой, где меня объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле, забившим 757 голов в официальных матчах. Хотя я благодарен за это признание, теперь настала пора объяснить, почему я не признавал этот рекорд до этого момента.





Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов: учитывал девять голов за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные. Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов.





Сегодня, когда я достигаю отметки 770 официальных голов в карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет игрока, который бы не вырос на рассказах о его играх, его голах и достижениях, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре.





Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моим одноклубникам, моим соперникам, фанатам красивой игры по всему миру и, прежде всего, моей семье и близким друзьям: верьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас.





Теперь я в предвкушении следующих игр и испытаний, очередных рекордов и трофеев! Поверьте, эта история еще далека от завершения. Будущее впереди, а «Ювентусу» и Португалии еще многое предстоит выиграть! Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии! Вперед!» – написал Роналду в инстаграме.





Пеле, кстати, сразу же подтвердил:





«Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет.





Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет»





Теперь цель – Йозеф Бицан, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Ромарио португалец обойдет совсем скоро, у него 772 официальных гола, а у Бицана 805. Близко.





Вот тут мы рассказывали про список бомбардиров – где впереди не только Бицан, но и Ромарио





А сам Пеле считает, что у него 1283 гола – и не все из них в проходных товарняках



















