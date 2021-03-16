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В США призвали бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Она пройдет зимой 2022 года.


Об этом сообщает New York Times.

Ромни отметил, что необходим экономический и дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, а зрители должны остаться дома, чтобы Коммунистическая партия Китая не получила доход от билетов и отелей.

"Президент должен пригласить китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять нас", - отметил Ромни.

Напомним, в сентябре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.
РБК
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