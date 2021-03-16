



Напомним, что после ареста Елены Левченко и лишением АБФФ аккредитации журналиста Александра Ивулина «Першы рэгіён» объявил, пишет Трибуна, что снимается с розыгрыша чемпионата во второй лиге.





– Вы снимались с чемпионата из-за ситуации в стране. С тех пор, по большому счету, ничего не поменялось, но вы заявляетесь в Д3. Не видите в этом противоречия?





– Противоречие есть, согласен. Мы это обсуждали с ребятами и пришли к выводу, что лучше играть и быть на виду. От того, что мы будем просто игнорировать все и молчать, толку особого не будет. Нам надо делать свое дело и пытаться через него доносить определенную позицию. Просто так сняться со словами: «Вы играйте, а мы протестуем», – неправильно. В итоге обсудили и решили, что надо играть и пытаться что-то делать. Так нашу нашу позицию будет гораздо проще донести, – сказал Кудей.