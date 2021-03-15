Цена золотой медали Остапчук достигла $11100. До конца аукциона осталось несколько часов
Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года.
Цена на лот достигла 11100 долларов. До конца аукциона осталось 3 часа. Сделать ставку можно здесь.
«В 2020 году в Беларуси прошли президентские выборы, в результате которых в нашей стране тысячи белорусов столкнулись с репрессиями. За свою гражданскую позицию пострадали тысячи людей.
Убийства, пытки и избиения стали нормой, а страна погрузилась в период беззакония и правового дефолта. Людей увольняют с работы, исключают из учебных заведений, сажают по выдуманным идиотским обвинениям за то, что те просто хотят прозрачных выборов, соблюдения законов и своих прав.
В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина, в виде различных ведомств, шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала им потерей работы.
Наших самых смелых и сильных духом атлетов, которых не смогли запугать, начали «выдавливать» из спорта путем различных запретов и исключений из команд, лишив их средств к существованию и полноценной подготовки к соревнованиям.
Я хочу поддержать наших Свободных Спортсменов, внести мой маленький вклад в достижение их целей, помочь завоевать им свои награды. Все вырученные средства от аукциона пойдут в BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation для ребят, которые не испугались угроз, не остались в стороне в тяжелое время и не прикрывались различными оправданиями типа «ну вы же все понимаете».
От всего сердца, желаю им всем успеха и исполнения их спортивной мечты!» – заявила Остапчук.
Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности.
Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.
Источник: tribuna.com
15:05 15/03/2021
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