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Боснийского теннисиста Джумхура дисквалифицировали из-за заявления о желании убить судью

Боснийский теннисист Дамир Джумхур 14 марта дисквалифицирован во время квалификации турнира в Акапулько.

Во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зансхаллом в первом сете Джумхур проиграл свою подачу при счете 5:5. По мнению теннисиста, ключевой в гейме стала ошибка линейного арбитра, который не увидел очевидного аута после удара соперника. Джумхур начал спорить с арбитром, угрожать ему расправой, в том числе, обещал убить. После этого судья на вышке принял решение остановить матч и дисквалифицировать боснийца.
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