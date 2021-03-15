Наши люди в НХЛ: Шарангович забил пятую шайбу в сезоне и провел рекордное время на льду
В очередном матче НХЛ «Нью-Джерси» у себя дома проиграл «Айлендерс» – 2:3 Б.
Беларусский нападающий Егор Шарангович начинал встречу в номинально втором звене с Трэвисом Зэйджаком и Лассе Кукконеном.
В итоге хоккеист провел на льду 19:49, забросил шайбу, нанес 3 броска, допустил три потери, заблокировал 1 выстрел соперника и завершил встречу с показателем полезности «0».
Отметим, что это его рекордное время за матч в НХЛ.
22-летний форвард, отыграв 23 матча в этом сезоне, набрал 9 (5+4) результативных баллов.
Источник: tribuna.com
12:16 15/03/2021
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