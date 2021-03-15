











Как сообщает "Чемпионат" , фанаты собрались на улицах Варшавы возле Муниципального стадиона во время матча чемпионата Польши "Легия" — "Варта".





Встреча проходила без болельщиков на трибунах. В окрестностях стадиона фанаты запускали сигнальные ракеты, фейерверки и использовали другую пиротехнику. Также они устраивали драки и игнорировали все коронавирусные запреты, вследствие чего местные правоохранительные органы произвели многочисленные аресты.





Настроение фанатов "Легии" передавал один большой баннер с надписью "Мы ненавидим всех".





Польское правительство намерено допустить болельщиков на футбольные матчи только в октябре 2021 года.



