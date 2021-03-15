Фанаты варшавской "Легии" устроили массовые беспорядки в знак протеста против запрета посещать стадион
Болельщики варшавской "Легии" устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион.
Как сообщает "Чемпионат", фанаты собрались на улицах Варшавы возле Муниципального стадиона во время матча чемпионата Польши "Легия" — "Варта".
Встреча проходила без болельщиков на трибунах. В окрестностях стадиона фанаты запускали сигнальные ракеты, фейерверки и использовали другую пиротехнику. Также они устраивали драки и игнорировали все коронавирусные запреты, вследствие чего местные правоохранительные органы произвели многочисленные аресты.
Настроение фанатов "Легии" передавал один большой баннер с надписью "Мы ненавидим всех".
Польское правительство намерено допустить болельщиков на футбольные матчи только в октябре 2021 года.
08:33 15/03/2021
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