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Фанаты варшавской "Легии" устроили массовые беспорядки в знак протеста против запрета посещать стадион

Болельщики варшавской "Легии" устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион.




Как сообщает "Чемпионат", фанаты собрались на улицах Варшавы возле Муниципального стадиона во время матча чемпионата Польши "Легия" — "Варта".

Встреча проходила без болельщиков на трибунах. В окрестностях стадиона фанаты запускали сигнальные ракеты, фейерверки и использовали другую пиротехнику. Также они устраивали драки и игнорировали все коронавирусные запреты, вследствие чего местные правоохранительные органы произвели многочисленные аресты.

Настроение фанатов "Легии" передавал один большой баннер с надписью "Мы ненавидим всех".

Польское правительство намерено допустить болельщиков на футбольные матчи только в октябре 2021 года.
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