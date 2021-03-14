О словах Лукашенко: руководители пониже представляют ситуацию таким образом, чтобы оправдать неудачное выступление
Известный хоккейный эксперт и бывший судья Леонид Вайсфельд высказал свое мнение относительно судейства в сериях плей-офф СКА — "Динамо" (Минск) и "Авангард" — "Автомобилист".
СКА и "Авангард" выиграли серии первого раунда со счетом 4-1.
Как относитесь к словам Александра Лукашенко, что судьи убили игру в серии СКА и минского "Динамо"? Вы считаете также?
У меня совершенно другая точка по этому вопросу. Понятно, что каждый может высказываться как он хочет, но я абсолютно так не считаю. Судейские ошибки может и были, но никакого предвзятого отношения нет.
Может быть, руководители подобным образом пытаются оправдать поражения в плей-фф?
Руководители пониже, представляют ситуацию таким образом, чтобы как-то оправдать неудачное выступление своей команды в сезоне. Хотя, я считаю, что минчане выступили вполне успешно. Они не уступили всухую, как тот же "Йокерит", к примеру. Они бились, но нужно реально смотреть на вещи — СКА команда совершенно иного уровня. Люди просто подставляют своих руководителей. То же самое касается серии "Авангарда" и "Автомобилиста", — цитирует специалиста СЭ.
16:23 14/03/2021
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