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Беларусь заняла 10-е место в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Белорусские биатлонисты заняли десятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Нашу команду представляли Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Максим Воробей и Антон Смольский. В пассиве нашей сборной один штрафной круг и 12 дополнительных патронов, пишет sport.tut.by
Победу же одержала команда Норвегии (Экхофф, Олсбю-Ройзеланд, Т. Бё, Й. Бё), которая более минуты выиграла у Италии (Виттоцци, Вирер, Виндиш, Хофер). Бронзу завоевали шведы (Э. Оберг, Магнуссон, Нелин, Понсилуома).
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