



КРАСАВЧИК-КАНАРЕЙКА





Появление словосочетания «желтая майка лидера» связано с одной из самых престижных велогонок Тур де Франс (Tour de France). Изначально ни о какой майке лидера организаторы «Большой петли» не задумывались, а появилась она в 1919 году, спустя 16 лет после основания веломногодневки.





Тогда Европа еще не оправилась после разрушительной Первой мировой войны, и для проведения велогонки потребовались героические усилия со стороны как организаторов, так и спортсменов. И, конечно, форме велогонщиков внимание уделялось в последнюю очередь. После войны Францию наводнили серые цвета – все ткацкие фабрики работали на армию и выпускали ткани преимущественно серых оттенков, под цвет армейской униформы. Поэтому велогонщики, вышедшие на старт, представляли собой в прямом смысле серую массу.





К тому же после этапа гонщики приезжали на финиш насквозь промокшими, покрытыми слоем грязи. Различить, кто есть кто, особенно зрителям, было невозможно. И тогда один из сопровождающих гонку менеджеров Альфонс Боже предложил организатору Тур де Франс Андри Дегранжу каким-либо образом выделить лидера генеральной классификации, чтобы его можно было узнать в толпе с первого взгляда. Дегранжу идея понравилась, и он тут же выбрал для майки лидера желтый – цвет страниц журнала L’Auto, спонсора гонки.





Первую желтую майку вручили без торжественных церемоний Эжену Кристофу, который лидировал тогда в генеральной классификации. Кристофу желтая майка особой радости не принесла, выиграть Тур де Франс она не помогла. Это позже за обладание желтой майкой хотя бы на один день будут разгораться нешуточные сражения. А Эжен Кристоф жаловался, что болельщики на обочинах свистели ему вслед и кричали: «Эй, желтая майка! Разве он не красавчик, канарейка?!»





НЕ ПО РАЗМЕРУ





До появления синтетических тканей желтая майка, впрочем, как и остальные майки участников велогонок, изготавливалась из шерсти. Были ограничены и варианты размеров – многие гонщики, не вписавшиеся в размеры, предусмотренные организаторами, были вынуждены прилагать много усилий, чтобы облачиться в лидерское одеяние. За всю историю Тур де Франс было вручено более 2 тыс. желтых маек – их получили порядка 300 гонщиков. Чаще других желтую майку лидера надевали французские, бельгийские и итальянские гонщики.





Сегодня желтая майка лидера также используется в лыжных видах спорта и биатлоне. Так, стреляющие лыжники впервые примерили специальное одеяние в 2000 году. При этом, помимо желтой, используют майки других цветов (красная, розовая, синяя, золотая), показывающих лидерство спортсмена в отдельных дисциплинах. Если спортсмен лидирует сразу в нескольких дисциплинах, то для него, как правило, шьют майку с сочетанием разных цветов.





С течением времени выражение «желтая майка лидера» стало нарицательным, обозначая человека или явление, понятие, намного опережающее в чем-либо всех остальных.



