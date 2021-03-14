



- Чего ты боишься?





– Как и любой человек: боюсь, что что-то не получится, боюсь, что мои желания не сбудутся, боюсь, что что-то случится с ребенком, высоты боюсь.





- Я тоже боюсь. А ты прыгала с вышки?





– Прыгала – 7,5 метра это мой максимум. Я боролась, но все равно чувство неприятное.





- Чего ты хочешь?





– Хочу домой. Хочу домой со своей семьей, хочу расслабиться, хочу встретиться со своими близкими, друзьями – и просто посидеть, поговорить.





- С чем у тебя ассоциируются беларусская женщина?





– В свете последних событий, это героини. Беларусские женщины проявили себя колоссально: креативные, смелые, отважные. Те, кто просто повернули ход истории и изменили все то, что сейчас у нас происходит в Беларуси. Для меня это уже как символ – отважная, смелая женщина, которая не боится и которая готова и ребенка своего, и страну свою грудью закрыть, – сказала Герасименя в эфире FRIIDA BELL.





Напомним, что Александра Герасименя в октябре 2020 года из-за политической ситуации в Беларуси переехала в Вильнюс.