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Александра Герасименя: «Хочу домой. Хочу встретиться со своими близкими, друзьями – и просто посидеть, поговорить»

Глава Фонда спортивной солидарности, олимпийский призер по плаванию Александра Герасименя рассказала, чего боится.


- Чего ты боишься?

– Как и любой человек: боюсь, что что-то не получится, боюсь, что мои желания не сбудутся, боюсь, что что-то случится с ребенком, высоты боюсь.

- Я тоже боюсь. А ты прыгала с вышки?

– Прыгала – 7,5 метра это мой максимум. Я боролась, но все равно чувство неприятное.

- Чего ты хочешь?

– Хочу домой. Хочу домой со своей семьей, хочу расслабиться, хочу встретиться со своими близкими, друзьями – и просто посидеть, поговорить.

- С чем у тебя ассоциируются беларусская женщина?

– В свете последних событий, это героини. Беларусские женщины проявили себя колоссально: креативные, смелые, отважные. Те, кто просто повернули ход истории и изменили все то, что сейчас у нас происходит в Беларуси. Для меня это уже как символ – отважная, смелая женщина, которая не боится и которая готова и ребенка своего, и страну свою грудью закрыть, – сказала Герасименя в эфире FRIIDA BELL.

Напомним, что Александра Герасименя в октябре 2020 года из-за политической ситуации в Беларуси переехала в Вильнюс.
Tribuna
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