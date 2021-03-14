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Умер экс-чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

Американский боксер, бывший чемпион мира Марвин Хаглер скончался, сообщила его супруга Кэй Хаглер через страницу фан-клуба бывшего спортсмена в Facebook. Ему было 66 лет. Причина смерти не указана.


Хаглер выступал в средней весовой категории, был абсолютным чемпионом мира (по версии WBC, 1980—1987; по версии WBA, 1980—1987; по версии IBF, 1983—1987). Является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона, а также обладателем самой продолжительной серии защит объединенного титула в среднем весе, продлившейся почти семь лет.

Вместе с Карлосом Монсоном и Геннадием Головкиным является рекордсменом по продолжительности этапа карьеры в высшем эшелоне мирового рейтинга без поражений.

Провел 67 боев на профессиональном ринге. В его активе 62 победы (52 нокаута) при трех поражениях и двух ничьих, отмечает sport-express.ru.
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