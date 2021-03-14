



- В 2018 году вы были счастливы больше всего?





- Да, было крутое время, мы побеждали, Арина поднялась в топ-15. Однако концовку игровой карьеры я любил не меньше. Но тогда не хватало ресурсов для дальнейшего развития. Я хотел, чтобы у меня что-то осталось после завершения, боялся потратить все на тренеров. Я знаю парника Фредерика Нильсена, который ушел в одиночку, хотя выигрывал "Большой шлем" в паре, и мог бы много зарабатывать. А в одиночке он катался по фьючерсам и челленджерам. Но там побирался. Я не такой.





- Какие выводы вы сделали по итогам работы с Соболенко?





- Слишком много переживаний на эту тему, а эмоции мешают делать выводы. Она безумно талантливая спортсменка, фанатик своего дела. Не знаю, что ей помешает стать первой в мире. Это лишь вопрос времени и взросления. Со мной или без меня. Я понимаю, какой вклад внес в ее прогресс, но она бы заиграла и с другими тренерами — вопрос, насколько быстро и качественно. Как бы я в себе ни сомневался, я разбираюсь в том, чем занимаюсь. Готов до упора спорить с любым, кто говорит иначе.





- Хорошо, задам конкретный вопрос. Надо было быть сдержаннее?





- Вообще, мне по жизни надо быть более сдержанным. Все мы допускаем ошибки, вопрос, насколько другие люди готовы прощать их. Я накосячил достаточно в работе и с ней, и с Весниной — это факт. Сейчас делаю выводы и усиленно стараюсь себя корректировать. Я рад, что у меня осталось желание работать и развиваться.





- Какие косяки были с Соболенко и Весниной?





- В случае с Леной я себе поставил задачу поменять вещи в игре, которые она, на мой взгляд, не хотела менять. Надо было иметь больше чутья и понимания. Я, может быть, не проговаривал эти вещи вслух.





В случае с Ариной было гораздо больше косяков, просто с Леной мы работали недолго, возможно поэтому. Арина не очень любит критику на личном уровне, я же перегибал палку. Иногда забываешь, что ей на тот момент было 20 лет. Она в каких-то вещах очень взрослая, в каких-то не очень. Было благородное желание помочь ей во всех аспектах жизни, но критика не была востребована с ее стороны, а я продолжал гнуть свою линию. На конфликте работать тяжело. Мы оба достаточно гордые, но кто-то должен был пойти навстречу. Возможно, я должен был быть мудрее и снисходительнее ко многим вещам. Она отличная девчонка со своими плюсами и минусами. Я излишне заострял внимание на минусах, — приводит ова Турсунова meta-ratings.by



