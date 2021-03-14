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Роналду возвращается? Так проголосовали болельщики мадридского "Реала"

Летом "Ювентус" может продать Роналду, его агент уже связался с боссами "Реала" и обсудил возможную сделку.

 Болельщики мадридского "Реала" высказались за возвращение португальца Криштиану Роналду, пишет AS.

Накануне в СМИ появилась информация о планах туринского "Ювентуса" летом расстаться с 36-летним нападающим из-за его высокой зарплаты (31 миллион евро в год). Туринцы готовы отпустить Роналду не менее чем за 60 миллионов евро. Агент футболиста Жорже Мендеш уже связался с руководством "Реала" и обсудил возможность трансфера.

фото: Reuters

Издание провело опрос среди болельщиков мадридского клуба, чтобы выяснить, как они оценивают потенциальный переход Роналду.

Сообщается, что около 46% проголосовавших высказались против этого трансфера, 54% - за. В голосовании приняли участие более 100 тысяч болельщиков, пишет sputnik.by

В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 4 результативные передачи. 

Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.
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