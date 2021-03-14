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Динара Алимбекова показала класс - ни одного промаха! Вторая в гонке преследования в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоялась женская гонка преследования на десять километров, в которой победила норвежка Тирил Экхофф, а второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, сообщает Прессбол.

Динара Алимбекова показала класс - ни одного промаха! Вторая в гонке преследования в Нове-Место
Динара Алимбекова финишировала второй в гонке преследования в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоялась женская гонка преследования на десять километров, в которой победила норвежка Тирил Экхофф, а второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, сообщает Прессбол.

Примечательно, что на четырех огневых рубежах Алимбекова не допустила ни одного промаха.

13.03. Женщины. Гонка преследования. 10 км.

1.Т.Экхофф (Норвегия) — 27.13,6 (1).
2.Д.АЛИМБЕКОВА (Беларусь) — +34,6 (0).
3.Ф.Пройсс (Германия) — +40,2 (2).
4.М.Рэйселанд (Норвегия) — +41,6 (1).
5.Д.Вирер (Италия) — +46,0 (2).
6.М.Давидова (Чехия) — +52,6 (1).
...21.И.КРИВКО — +2.17,5 (1).
22.А.СОЛА — +2.24,4 (4).
...28.И.КРУЧИНКИНА — +2.46,6 (3).
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