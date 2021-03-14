Динара Алимбекова показала класс - ни одного промаха! Вторая в гонке преследования в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоялась женская гонка преследования на десять километров, в которой победила норвежка Тирил Экхофф, а второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, сообщает Прессбол.