«Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые… Ну как за две минуты (до конца игры со СКА. – Прим.) можно было пропустить шайбу? Не заматерели еще, молодежь. Я был рад, когда овертайм случился. Сразу сказал: 5-7 минут мы должны выстоять, тогда сможем играть. И играли нормально. Поэтому молодцы, но хотелось бы большего, пишет БЕЛТА.





Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже.





В целом, добавил Лукашенко, руководству «Динамо» удалось сформировать неплохую команду после того, как оттуда выкинули тех, «кто распальцовано ходил», и взяли ребят, «которые хотят играть».





«Поэтому создали команду. Если они сохранят ее, это будет хорошая команда», – сказал Лукашенко.











