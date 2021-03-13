— Как понимаю, состав «Динамо» на предстоящий сезон полностью сформирован. Довольны ли вы подбором футболистов и были ли те, с кем не получилось договориться?





— На данном этапе преждевременно говорить о том, что состав полностью сформирован. Формирование команды – это непрерывный процесс, который ведется без остановки. Само собой, мы полностью доверяем и рассчитываем по ходу сезона на тех футболистов, которые сейчас есть в распоряжении тренерского штаба. Могу заверить, что подбором игроков мы довольны. Естественно, были и те, кого мы хотели видеть в нашей команде, но по ряду причин этого не произошло.





— Пожалуй, главным новичком в чемпионате Беларуси стал полузащитник Давид Иван. Как получилось с ним договориться, сложно ли шли переговоры? Может, его агент предлагал еще каких-то именитых футболистов?





— С самим Давидом мы договорились достаточно быстро. Он хочет перезагрузить свою карьеру, а наша команда видится хорошим трамплином в этом направлении. Правда, учитывая статус его клуба, переговоры шли достаточно долго, ведь это довольно серьезный игрок. Нужно было решить массу вопросов, чтобы исполнитель с таким резюме выбрал именно нас. Возвращаясь к теме формирования состава, могу сказать, что сейчас мы находимся в процессе переговоров с очень статусными футболистами, у которых приличное резюме, и которые впоследствии смогут усилить нашу команду, – сказал Николайчук.











