+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу

Скончался главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу и "Гомеля" Томаж Чатер, сообщили в пресс-службе клуба.


"Сегодня не стало главного тренера женской команды "Гомеля". Томаж Чатер", - говорится в сообщении.

О причинах смерти словенского специалиста, которому был 51 года, не сообщается. Известно, что Чатер в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

Чатер возглавил женскую сборную Беларуси по гандболу в сентябре 2013 года. А в 2016-м специалист подписал контракт с "Гомелем". Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Беларуси и столько же раз завоевывал Кубок страны.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]