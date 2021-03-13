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"Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА, пишет interfax.by.





Виктор, по его словам, уже давно фактически работает на посту руководителя НОК.





"Я там "зонтик" для этой организации. Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне: Диму Баскова "под нож", Лукашенко-1, Лукашенко-2 - не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше", - сказал Лукашенко.





Он добавил, что независимость и суверенитет очень дорого стоят.





"Но бьют сильных. На слабых внимания не обращают", - заявил Лукашенко.





26 февраля Виктор Лукашенко сменил отца на посту президента Национального олимпийского комитета. С апреля 2019 года он исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост.



