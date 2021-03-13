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Анна Гуськова стала четвертой на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Казахстане

Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Казахстане.


Итоговая оценка белорусской фристайлистки - 78,30 балла. Тройку сильнейших возглавила канадка Марион Тену - 89,88 балла, сообщает БЕЛТА. Второе место у россиянки Любови Никитиной - 86,33 балла. Замкнула тройку сильнейших казахстанская спортсменка Жанбота Алдабергенова - 84,99 балла.

Лидировавшая после первого финала австралийка Лора Пил неудачно исполнила свою попытку и откатилась на шестое место в итоговом протоколе.
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