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Болельщики бойкотировали первый матч чемпионата Беларуси по футболу

На матч открытия чемпионата Беларуси по футболу этого года между командами "Ислочь" и "Славия Мозырь" пришли посмотреть всего 180 зрителей.


Цифра дня: 180 болельщиков на стадионе, где садятся 3 тысячи.

Об этом сообщает Белорусская федерация футбола, передает Еврорадио. И при этом мы не знаем, сколько из них были солдатами-срочниками! В Беларуси принято приводить их на спортивные мероприятия, когда "не хватает" зрителей. Но трибуну, на которой располагались зрители, в трансляции не показывали.


Стадион ФК "Минск", на котором проходил матч, вмещает 3 тысячи человек. Вход был свободный.

В этом году фанаты белорусских футбольных клубов бойкотируют чемпионат из-за политической ситуации. Они протестуют против фальсификации выборов, безнаказанности насилия и того факта, что клубы не выражают свою позицию по этому поводу.
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