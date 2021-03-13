Болельщики бойкотировали первый матч чемпионата Беларуси по футболу





Цифра дня: 180 болельщиков на стадионе, где садятся 3 тысячи.





Об этом сообщает Белорусская федерация футбола, передает Еврорадио. И при этом мы не знаем, сколько из них были солдатами-срочниками! В Беларуси принято приводить их на спортивные мероприятия, когда "не хватает" зрителей. Но трибуну, на которой располагались зрители, в трансляции не показывали.









Стадион ФК "Минск", на котором проходил матч, вмещает 3 тысячи человек. Вход был свободный.





В этом году фанаты белорусских футбольных клубов бойкотируют чемпионат из-за политической ситуации. Они протестуют против фальсификации выборов, безнаказанности насилия и того факта, что клубы не выражают свою позицию по этому поводу.