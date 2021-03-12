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CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года.

Фото: Fei Maohua / Globallookpress.com

CAS отклонил запрос, поданный комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в январе этого года. В организации уточнили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией, в том числе «Катюши».  Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на Inside the Games.

14 января председатель комиссии спортсменов ОКР и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что гимн России на международных соревнованиях в ближайшие два года было решено заменить «Катюшей». Она заявила, что в России все знают и любят эту песню.

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.
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