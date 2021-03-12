Фото: Fei Maohua / Globallookpress.com





CAS отклонил запрос, поданный комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в январе этого года. В организации уточнили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией, в том числе «Катюши». Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на Inside the Games.





14 января председатель комиссии спортсменов ОКР и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что гимн России на международных соревнованиях в ближайшие два года было решено заменить «Катюшей». Она заявила, что в России все знают и любят эту песню.





В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.