CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года.
Фото: Fei Maohua / Globallookpress.com
CAS отклонил запрос, поданный комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в январе этого года. В организации уточнили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией, в том числе «Катюши». Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на Inside the Games.
14 января председатель комиссии спортсменов ОКР и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что гимн России на международных соревнованиях в ближайшие два года было решено заменить «Катюшей». Она заявила, что в России все знают и любят эту песню.
В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.
12:24 13/03/2021
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