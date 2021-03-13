



Белорусские боксеры рассчитывают минимум на четыре лицензии на Олимпиаду в Токио, заявил государственный тренер национальной команды Беларуси по боксу Александр Ермашевич в мультимедийном пресс-центре Sputnik.





"Рассчитываем, что парни принесут минимум три лицензии, а белорусским девушкам по силам завоевать не менее одной путевки. Всего же на турнире европейской олимпийской квалификации выступят восемь белорусов (три девушки и пять парней)", - сказал Ермашевич.





Он подчеркнул, что европейский турнир по боксу проходил в марте 2020 года в Лондоне без зрителей, но был остановлен из-за опасности заражения атлетов коронавирусом. Тогда организаторы состязаний тогда пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся. Недавно новым местом был определен Будапешт, в четверг стало известно, что турнир все-таки пройдет в Париже 4-8 июня.





Пресс-конференция представителей Белорусской федерации бокса и спортсменов

Белорусских боксеров такая неопределенность не смущает. Тем не менее, сложность в том, что теперь турнира мировой квалификации не будет, а вместо него 53 квоты будут распределены согласно рейтингу, составленному Boxing Task Force. Так как он составлен на основе выступлений в 2017-2021 годах, он необъективный, считает Ермашевич.





"Белорусов в рейтинге почти нет. Ведь многие спортсмены только пришли, скажем, в 2019 году, во взрослый бокс, нормальная практика и выступать в разных весовых категориях. В основном на первых позициях в этом списке атлеты из Азии", - добавил он.

По словам тренера, теперь у белорусских боксеров права на ошибку нет, поэтому надо добывать путевки на Олимпиаду в Токио на европейской квалификации.





Лицензий может быть и больше





По словам Ермашевича, шансы на завоевания олимпийских лицензий есть у каждого белорусского боксера, сейчас подготовка проходит так же, как и 2019 году: БФБ старается проводить все запланированные сборы. Недавно спортсмены прибыли из Сочи, где также находились команды России, Казахстана, Узбекистана.





На следующей неделе атлетам придется вновь паковать чемоданы.





"Во вторник отправляем спортсменов на сбор в Кисловодск, где будет более представительный состав по странам-участницам. Там уделим более пристальное внимание спарринговой работе", - сказал тренер.

Затем парней и девушек ждут по два турнира перед олимпийской квалификацией в Париже.





Коронавирусом переболели все





Генеральный секретарь Белорусской федерации бокса Светлана Наумчик отметила, что, несмотря на тщательный контроль над спортсменами, национальная команда практически вся переболела коронавирусом.





"Перенесли COVID в легкой форме, ребята успели уже восстановиться. Кроме того нам предлагали вакцинироваться, но пока мы воздерживаемся от прививок. Но перед Олимпиадой, скорее всего, сделаем уколы", - сказала генсек БФБ.

Сейчас боксеры проходят регулярное обследование в РНПЦ спорта, а также находятся под наблюдением врача национальной команды.





Генеральный секретарь Белорусской федерации бокса Светлана Наумчик

"Заезжая на сбор в "Стайки" или, скажем, куда-нибудь в Россию, проходим обязательный карантин, сдаем ПЦР-тесты. Пока повторный заражений выявлено не было, думаю, мы справимся. У нас хороший иммунитет, фармакология, прекрасный врач и спортсмены", - резюмировала Наумчик.





Все решится в Париже





Состояние белорусских спортсменов сейчас хорошее – все настроены завоевывать путевки на Олимпиаду. Член национальной команды Беларуси Александр Радионов (весовая категория 69 килограммов) считает, что все решится в Париже.





На турнире во Франции его ждет боксер из Израиля Мирослав Капулер-Ищенко.





Один из лидеров национальной команды по боксу Дмитрий Асанов

"Этот год мы провели на одинаковых условиях с моим соперником, несмотря на то, что я его побеждал дважды, расслабляться рано. За год он просчитывал мои ошибки, я тоже не сидел сложа руки, поэтому все будет решено в Париже", - подчеркнул Радионов.





Его товарищ по команде Дмитрий Асанов отметил, что обстоятельно подошел к токийским Играм и активно готовится, в том числе, со спортсменами из других видов спорта: кикбоксинга и мауй-тай (Денис Зуев, Чингиз Аллазов). По его словам, это помогает нестандартно мыслить в ринге, нарабатывать опыт с выходцами из других стилей и заставляет работать в максимальной концентрации. Задумывается атлет и о профессиональной карьере в боксе.





"Каждый боксер, как минимум, думал, а не попробовать ли. Интересно это и мне, но пока цель номер одна – завоевать медаль главного старта четырехлетия. Если все получится, хотелось бы себя попробовать на профессиональном ринге", - сказал Асанов.





Спортсмен национальной команды по боксу Александр Радионов

На вопрос Sputnik, поедет ли на Игры в Токио Сергей Асанов – известный тренер, арбитр и отец Дмитрия - парень отметил, что на Олимпиаде в Токио его можно будет увидеть только в качестве тренера, так как Международная ассоциация бокса (AIBA) запрещает совмещать судейство и тренерскую деятельность.



