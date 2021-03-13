+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Роналду может вернуться в "Реал"

Туринский "Ювентус" готов расстаться с 36-летним португальцем этим летом, СМИ подбирают возможные варианты продолжения карьеры футболиста.

Фото: REUTERS / MASSIMO PINCA

Читать дальше: https://sputnik.by/sport/20210312/1047111507/Ronaldu-mozhet-vernutsya-v-Real.html

Португальский нападающий Криштиану Роналду может вновь стать игроком мадридского "Реала", сообщает Sputnik со ссылкой на El Chiringuito TV.

Туринский "Ювентус", цвета которого 36-летний Роналду защищает в настоящее время, намерен продать форварда летом из-за его высокой зарплаты – португалец получает 31 миллион евро в год. Руководство "Юве" готово расстаться с футболистом не менее чем за 60 миллионов евро. Его контракт с туринцами рассчитан до июня 2022 года.

Агент Роналду Хорхе Мендеш связался с "Реалом" и обсудил с клубом возможность трансфера.

Вместе с тем, как стало известно накануне, португалец связался с владельцем "Интер Майами" Дэвидом Бекхэмом и обсудил с ним переход в клуб MLS.

СМИ также в качестве возможного варианта продолжения карьеры Роналду называли ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Роналду забил 27 мячей и отдал четыре голевых передачи в 32 матчах во всех турнирах.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе мадридцев он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА. Кроме того, португалец четырежды побеждал в Лиге чемпионов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]