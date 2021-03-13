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CAS запретил России использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" на Олимпийских игра в Токио, сообщает Inside the Games.


В декабре 2020 года CAS вынес решение по спору WADA и РУСАДА. Согласно вердикту, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна.

В феврале президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что российская сторона направила в МОК предложение использовать композицию "Катюша" вместо гимна на Играх-2020.

В CAS пояснили, что "любой гимн, связанный с Россией", распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на "Катюшу".

Вместе с тем, окончательное решение по музыкальной композиции примет МОК.

Председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, комментируя заявление CAS, отметила: "Раз отклонили, то будем искать другой вариант". 

По ее словам, спортивные федерации предлагают различные варианты композиций. Но из-за временных ограничений ОКР должен быстрее определяться с песней и предложить даже несколько вариантов музыкального сопровождения. "Еще нужно разобраться по каким критериям отбирать: чтобы мир знал или более современную, молодежную. Или патриотичную", - приводит ее слова sport24. 

Написание же отдельной песни, как отметила Великая, потребует много времени. 

На Играх в Токио российские атлеты будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, причем будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).
Sputnik
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