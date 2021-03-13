



В декабре 2020 года CAS вынес решение по спору WADA и РУСАДА. Согласно вердикту, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна.





В феврале президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что российская сторона направила в МОК предложение использовать композицию "Катюша" вместо гимна на Играх-2020.





В CAS пояснили, что "любой гимн, связанный с Россией", распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на "Катюшу".





Вместе с тем, окончательное решение по музыкальной композиции примет МОК.





Председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, комментируя заявление CAS, отметила: "Раз отклонили, то будем искать другой вариант".





По ее словам, спортивные федерации предлагают различные варианты композиций. Но из-за временных ограничений ОКР должен быстрее определяться с песней и предложить даже несколько вариантов музыкального сопровождения. "Еще нужно разобраться по каким критериям отбирать: чтобы мир знал или более современную, молодежную. Или патриотичную", - приводит ее слова sport24.





Написание же отдельной песни, как отметила Великая, потребует много времени.





На Играх в Токио российские атлеты будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, причем будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).



