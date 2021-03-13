Появилась петиция по возврату «Погони» на герб «Спутника»

В середине февраля клуб представил обновленный вариант своего логотипа. Отличие от предыдущего было в том, что символ «Речицадрева» ушел из верхней части – а на его месте появился официальный геральдический символ города Речица.





Но на данный момент герб пропал с логотипа на официальной странице футбольного клуба «Спутник Речица» ВКонтакте. Также герб отсутствует на логотипе клуба в календаре Высшей лиги чемпионата Беларуси на официальном сайте АБФФ.





Современный герб Речицы известен с XVI века — в серебряном поле червленая хоругвь с погоней.





В числе первых белорусских городов Речица получила в ноябре 1511 года от короля Сигизмунда III Магдебургское право, а через 50 лет произошла конфирмация (подтверждение) герба. В первой половине XIX века была утверждена новая редакция гербов белорусских городов. Герб Речицы был утвержден 6 апреля 1845 года российским императором Николаем I. В советское время не применялся. Восстановлен в независимой Беларуси. Современный вариант символа города утверждён указом Президента Республики Беларусь в 2005 году.





Мы считаем, что футбольный клуб «Спутник Речица» в первую очередь представляет Речицу и Речицкий район, а значит должен ассоциироваться с ними. Также вариант логотипа с гербом Речицы нам представляется более эстетичным и патриотичным.





Просим Речицкий райисполком поспособствовать возврату герба города на логотип клуба, представляющего Речицу и Речицкий район в Высшей лиге чемпионата Беларуси», – говорится в петиции.



