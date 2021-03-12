



«Мой принцип: будь реалистом, но ставь максимальную задачу. Группа нам попалась сложная: Бельгия – первая в мировом рейтинге, Уэльс – 18-й, Чехия – 44-я… Соперники серьезные, но цель стоит занять второе место и попытаться завоевать путевку в финальную часть. Тяжело? Конечно! Но иначе не стоит выходить на поле, пишет Трибуна.





Двери в сборную открыты для всех. Для Шкурина в том числе, хотя насильно, как известно, мил не будешь. Однако не исключаю, что свое заявление Илья по молодости лет сделал сгоряча и, возможно, уже пожалел об этом. Важно понимать, что футболисты сборной играют за народ, за страну, и для болельщиков это аксиома. Илья Шкурин погорячился. Надеемся, что он свою ошибку поймет и признает», – сказал Базанов.