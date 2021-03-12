"Смолевичи" прекращают существование

«В последние годы наметилась печальная тенденция: регулярно клубы прекращают свое существование либо прямо во время сезона, либо после него. Только за два последних года – это минское «Торпедо», «Луч», «Смолевичи», «Городея»» – сказал Канашиц.





Также эту информацию подтвердил и журналист Дмитрий Сельвеструк в своем Telegram-канале.





Ранее сообщалось, что «Смолевичи» станут фармом «Торпедо-БелАЗ» и сыграют в первой лиге.