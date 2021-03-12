Приключения "Погони" в белфутболе: в феврале появилась на эмблеме новичков "вышки", через месяц исчезла
В середине февраля в соцсетях готовящегося к старту в высшей лиге «Спутника» начался движ, удививший болельщиков: клуб представил обновленный вариант логотипа.
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Отличие от предыдущего в том, что символ «Речицадрева» (ранее ключевого для клуба предприятия) ушел из верхней части – а на его месте появилась хоругвь с «Погоней».
Весьма смело, даже учитывая то, что «Погоня» взята с герба Речицы, где оказалась сотни лет назад, а современный вариант символа города утвердил в 2005 году Лукашенко.
Но, похоже, нахождение национального символа на эмблеме команды кому-то сильно не понравилось. В опубликованном на официальной страничке «вышки» расписании первого тура «Погони» уже нет (впрочем, и символ «Речицадрева» туда тоже не вернулся).
И на случайную ошибку тоже не спишешь. Во-первых, по репосту в группе АБФФ видно, что в первоначальном варианте календаря «Погоня» была, а значит, визуал обновили уже после 12:46 11 марта. Ну и во-вторых, уже поздно вечером обновился логотип и в самих соцсетях клуба – на обновленной эмблеме теперь действительно нет речицкого символа.
Под обновленным лого в соцсетях клуба уже появились первые комментарии от болельщиков – негативные.
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Источник: tribuna.com
12:29 12/03/2021
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