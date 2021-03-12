«Ведущий популярного шоу „Утро в большом городе“ на радио Unistar, преданный фанат футбола Каверин в сотрудничестве с менеджментом ФК БАТЭ смог найти концептуально новые подходы к организации ведения матчей и развить культуру боления на трибунах нашего стадиона. Вместе с Костей поддержка трибун стала слаженной и яркой… Без ложной скромности он был неотъемлемой частью любого мероприятия клуба!





Но приходит момент, когда нужно двигаться дальше. Мы объявляем, что с сезона-2021 наше сотрудничество с Константином Кавериным прекращается. От лица руководства, менеджмента и команды БАТЭ, от лица всех болельщиков „желто-синих“ благодарим Константина за его работу, за преданность клубу и отличные человеческие качества! Желаем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!» — говорится в сообщении БАТЭ.





Добавим, что ранее Константин негативно высказывался о действиях силовиков в Беларуси после выборов в августе 2020 года, пишет sport.tut.by

Позже свое увольнение прокомментировал сам Константин:





«Итак, наши отношения с БАТЭ — всё. Во-первых, это очень больно. Во-вторых, противно. Почему противно? Ну, попробуйте сами сложить два и два.





Это была очень большая часть моей жизни. Может быть, даже слишком большая. И совершенно точно это не было просто работой. Работу ведь поменять можно, да?





Конечно, я не смогу перестать болеть за эту команду. Люблю вас, ребята. Но до чего ж противно, если бы вы только знали!» — написал Каверин.



