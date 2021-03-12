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В субботу в Раубичах пройдет традиционная "Минская лыжня"

А это значит, что Александр Лукашенко сам станет на лыжи и заставит бегать чиновников.


В субботу, 13 марта, в спорткомплексе "Раубичи" состоится "Минская лыжня – 2021", сообщили в четверг в пресс-службе Минспорта и туризма Беларуси.


Соревновательную часть программу составят четыре биатлонные эстафеты 4 по 1,6 км (2 круга по 0,8 км) с двумя огневыми рубежами. Стрельба ведется без дополнительных патронов с расстояния 50 м по мишеням диаметром 11,5 см. За каждую незакрытую мишень участник должен пройти 50-метровый штрафной круг.

В соревнованиях ожидается участие главы государства, представителей администрации президента, аппарата Совмина, облисполкомов и Минского горисполкома. Напомним, что соревнованиями это назвать сложно, потому что команда Лукашенко обязательно должна будет выиграть.
"Белорусский партизан"
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