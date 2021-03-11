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«Динамо-Брест» будет участвовать в чемпионате 2021 года - лицензия получена

Об этом сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале

 "Уже в ближайшее воскресенье в 1-ом туре наша команда на выезде в Гомеле сыграет с речицким «Спутником»! Удачи «Динамо» в новом сезоне!" 


Напомним, ранее футбольному клубу «Динамо-Брест» было отказано в получении лицензии в связи с непредставлением в установленные сроки отчета аудитора о проверке деятельности ООО «ФК «Динамо-Брест» за 2020 год. 11.03.2021, пишет brestcity.com
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