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Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Сильнейшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Дубае с призовым фондом более $1,8 млн.


Соперницей 8-й ракетки мира в четвертьфинале была испанка Гарбинье Мугуруса, занимающая сейчас 16-е место в женском теннисном рейтинге.

Белоруска выглядела хуже соперницы на подаче, трижды подав навылет, в то время как Мугуруса сделала за матч 7 эйсов. К тому же Соболенко допустила больше двойных ошибок: 5 против 4, пишет interfax.by

Белоруска 7 раз могла взять подачу соперницы, но сумела реализовать только 3 брейка. Испанка же выиграла 5 брейк-пойнтов из 11.

Начало матча было за белорусской теннисисткой. Соболенко довольно легко выиграла первый сет со счетом 6:3. Однако затем так же легко уступила две партии 3:6, 2:6.

За выход в финал Мугуруса сыграет завтра с 12-й ракеткой мира Элисе Мертенс из Бельгии.
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