Ряд футболистов «Гомеля» поддержал фанатов, которые объявили бойкот матчей
Футбольные матчи бойкотируются из-за политической ситуации в стране.
Сегодня ряд футболистов клуба поддержал фанатов, разместив у себя это заявление с зачеркнутыми словами «тренеров» и «спортсменов», которые выступили против бойкота матчей чемпионата Беларуси по футболу.
Как сообщает «Трибуна», в число выразивших поддержку фанатам вошли защитники Павел Чикида и Руслан Юденков, а также полузащитник Артем Васьков.
21:38 11/03/2021
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