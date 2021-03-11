



Кадр из сериала "Ход королевы" (Фото: imdb.com)









— Сейчас шахматные клубы и академии по всему миру закрыты из-за пандемии коронавируса, турниры приостановлены. Поэтому пока трудно оценить непосредственное влияние сериала на шахматный мир, — рассказывает Еврорадио руководитель отдела маркетинга и коммуникаций ФИДЕ Давид Льяда. — Зато заметно увеличивается количество подписчиков шахматных каналов на ютубе. На онлайн-платформах в шахматы сейчас играет столько людей, сколько раньше невозможно было даже представить.





По нашим сведениям, на Рождество шахматные наборы и книги расходились моментально. Некоторым фабрикам в Польше и Испании даже пришлось удвоить количество рабочих и работать в две смены, чтобы удовлетворить спрос. Я могу сравнить нынешний шахматный бум с интересом к матчу между Борисом Спасским и Бобби Фишером в 1972 году, к серии матчей между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, к битве Каспарова с суперкомпьютером Deep Blue.





А как в Беларуси?





В СДЮШОР по шахматам и шашкам за последние полгода количество учеников даже уменьшилось. Директор школы Сергей Лагуцкий связывает это с пандемией. Но сразу же говорит, что в Беларуси шахматы и не выходили из моды. Обычно в СДЮШОР даже не хватает тренеров.





Сейчас в СДЮШОР обучаются шахматам 445 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Тренеры занимаются с детьми в том числе и дистанционно.





— Обычно детей приводят родители: они надеются, что шахматы помогут лучше учиться в школе, особенно математике. Изредка родители отдают детей в шахматы, чтобы целенаправленно воспитывать гроссмейстера. Знаю, что есть родители, которые впечатлились сериалом "Ход королевы". Но детей, которых приводят в шахматы в связи с этим, пока немного.





В Беларуси есть и частные школы шахмат. Например, Kovalev Chess School, созданная шахматистами, которые в прошлом году подписали обращение спортсменов с призывом к честным выборам и из-за этого потеряли свою работу и место в сборной Беларуси. Занятия в школе проходят онлайн.





— Мы стараемся дать возможность заниматься в школе детям из Беларуси, чьи родители пострадали от репрессий со стороны власти за политические взгляды, — рассказывает Еврорадио руководитель Kovalev Chess School, международный гроссмейстер и прошлогодний лидер белорусского рейтинга Владислав Ковалёв. — С самого начала школа работала на энтузиазме, но сейчас нам уже помогают спонсоры. Несколько учеников пришли к нам именно под воздействием от просмотра "Хода королевы". Атмосферный сериал, который не перегружен терминами и благодаря этому не мозолит глаз определёнными нестыковками.





Ковалёв считает, что за последний год ситуация с шахматами в Беларуси существенно ухудшилась. Взрослые турниры серьёзного уровня не проводились у нас уже несколько лет.





— Раньше в Минске ежегодно проводились сильные турниры по швейцарской системе, в которых принимали участие известные в мире гроссмейстеры из разных стран. К сожалению, у нас больше в фаворе хоккей.





Хотел бы добавить, что настоящие спортсмены выступают за страну и народ, а не за действующую власть.





Гроссмейстер Ланита Стецко тоже подписала письмо спортсменов против насилия. "Ход королевы" спортсменку не слишком впечатлил, но Ланита благодарна сериалу за увеличение интереса к шахматам по всему миру. Это поспособствовало приходу в игру новых спонсоров, которых особенно не хватает женским шахматам.





— Как правило, шахматы спонсируют любители и меценаты. В некоторых странах (например, в России) шахматы мощно поддерживает государство. В Беларуси ситуация с инвесторами погружает в грусть.





Зарабатывать в женских шахматах сложнее, чем в мужских: турниров меньше, призовые фонды ниже. Чтобы жить комфортно, приходится играть в нескольких лигах, участвовать по приглашению в различных турнирах. Кто-то тренирует или ведёт стримы — это приносит дополнительную прибыль. Вообще, зарплата шахматистки сильно зависит от результатов участия в турнирах. В некоторых странах существует постоянная зарплата, но она незначительная.





Более низкие по сравнению с мужскими турнирами призовые фонды в женских шахматах Ланита Стецко считает дискриминацией. Но она признаёт, что уровень мужских шахмат объективно выше и поэтому вызывает больше внимания среди зрителей и спонсоров.





— Разница между мужскими и женскими шахматами появляется в возрасте 12-13 лет. Женщины более эмоциональны, чем мужчины, и во время партии могут сильно менять оценку позиции. Мы менее стабильны, допускаем больше ошибок. На длинной дистанции мужчины занимаются больше времени и лучше сконцентрированы на игре.





Сериал "Ход королевы" имеет мало общего с действительностью, убеждена Ланита Стецко. Топ-игроки сейчас уделяют много внимания режиму дня и физической подготовке и обычно не употребляют вредные вещества. Тем более системно.





— У "Хода королевы" есть ряд других недостатков. Больше нет доминации советской школы. Нельзя потерпеть всего одно-два поражения за карьеру. Отношения между шахматистами непростые, особенно после партий.





Существенно возрос уровень подготовки: сейчас необходимо много заниматься, в том числе с компьютером. Наконец, сейчас нет женщин, способных на равных с мужчинами бороться за шахматную корону. И вообще, за всю историю шахмат такая женщина пока только одна: Юдит Полгар.





А не чужой ли для белорусов спорт — шахматы?





Не чужой. По данным археологических раскопок, шахматы появились в Беларуси в XI веке. В средневековье церковь сравнивала шахматы с пьянством, но, несмотря на запреты, существовало отдельное ремесло: шахматник. Игра была чрезвычайно популярной на нашей территории: играла шляхта, магнаты и даже окружение великих князей литовских.





По присоединении территории Беларуси к Российской империи шахматы остались неизменным атрибутом великолитовских кофеен. Коробку с шахматами упоминают среди вещей, изъятых царской властью у Кастуся Калиновского.





В начале ХХ века популярность шахмат ещё возрастает. А после начинается настоящий бум: в СССР шахматы становятся народной игрой, которой увлекались в том числе Янка Купала и Якуб Колас. Но в 1990-е стало не до шахмат: закрылась специальная телепередача, исчезли специализированные печатные издания, а многие гроссмейстеры и тренеры эмигрировали из Беларуси.





И вот, "Ход королевы" постепенно возвращает им популярность. Сериал рассказывает историю сироты Бет Харман (в исполнении актрисы и модели Ани Тейлор-Джой), которая пытается стать величайшей шахматисткой мира и одновременно старается решить эмоциональные проблемы, а также борется с алкогольной и наркотической зависимостями. Сериал получил преимущественно положительные отзывы критиков и был награждён двумя премиями "Золотой глобус".