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Томас Бах переизбран президентом МОК

10 марта 2021 года в режиме онлайн начала работу 137-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК).


Основное событие первого дня сессии – выборы президента МОК. Единственным кандидатом на этот пост являлся Томас Бах, который возглавляет эту организацию с 10 сентября 2013 года.

Томас Бах избран на четырехлетний срок, пишет interfax.by. Согласно Олимпийской хартии, президент МОК избирается из числа членов этой организации тайным голосованием на восемь лет, с возможностью однократного продления срока полномочий на четыре года.

В июле 2020 года Томас Бах принял решение избираться на новый срок. Свое решение он озвучил летом 2020 года в ходе 136-й сессии организации, которая впервые в истории МОК проходила в формате видеоконференции.
 
Во второй день работы сессии МОК – 11 марта – планируется также обсудить ход подготовки к Играм в Токио и Пекине.

137-я сессия МОК завершится 12 марта рассмотрением вопроса об утверждении стратегии Олимпийской повестки развития до 2025 года, которая состоит из 15 пунктов.
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