+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Фото дня. Фанат БАТЭ показал татуировку с «новой ареной»

Таким необычным способом болельщик выразил желание переименовать стадион.


11 марта в Instagram-аккаунте Bateultras появилось фото необычной татуировки одного из фанатов ФК «БАТЭ». Подпись гласит: «Новая арэна і яе народная назва», пишет ex-press.by.

Татуировка нанесена на плечо болельщика. На изображении отец с сыновьями идет смотреть матч на «Борисов-Арену». Только название ее изменено на A.A Kapski Arena. Таким необычным способом болельщик выразил желание переименовать стадион, о чем высказывались многие фанаты.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]