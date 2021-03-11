Фото дня. Фанат БАТЭ показал татуировку с «новой ареной»





11 марта в Instagram-аккаунте Bateultras появилось фото необычной татуировки одного из фанатов ФК «БАТЭ». Подпись гласит: «Новая арэна і яе народная назва», пишет ex-press.by.





Татуировка нанесена на плечо болельщика. На изображении отец с сыновьями идет смотреть матч на «Борисов-Арену». Только название ее изменено на A.A Kapski Arena. Таким необычным способом болельщик выразил желание переименовать стадион, о чем высказывались многие фанаты.











