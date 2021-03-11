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Модернизацию «Минск-Арены» планируется завершить в первом полугодии 2021 г.

Модернизацию «Минск-Арены», которая началась в 2020 г., планируется завершить в первом полугодии 2021 г.


Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время встречи с коллективом предприятия председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Он уточнил, что модернизация, на проведение которой выделено бюджетное финансирование, затрагивает как инженерные системы, так и отдельные конструктивные решения. После завершения работ «Минск-Арена» станет более современной и сможет обеспечивать проведение как республиканских, так и международных мероприятий на еще более высоком уровне.

Общаясь с работниками учреждения, В. Кухарев также рассказал о планах по развитию столицы на ближайшие годы. Так, в 2021 г. намечено ввести в эксплуатацию не менее 600 тыс. м2 жилья. Есть серьезные планы и по развитию системы здравоохранения.

— В ближайшие 5 лет мы продолжим строить больницы, реконструировать существующие и возводить новые поликлиники. До 2025 г. планируем реконструировать 11 поликлиник, построить ряд корпусов больниц, возвести современную взрослую инфекционную больницу на 500 коек с самым передовым диагностическим оборудованием, — сказал В. Кухарев.

Говоря о развитии системы образования, он заверил: в городе продолжат решать проблему нехватки учебных заведений в микрорайонах-новостройках. Что касается школ, их преимущественно будут создавать с бассейнами, которыми смогут воспользоваться не только дети, но и другие жители.

— Проблему нехватки детских садов в новых микрорайонах мы решим в течение 3 лет, для этого есть все ресурсы, — пообещал председатель Мингорисполкома.

Он проинформировал работников «Минск-Арены» и о развитии общественного транспорта. На эту сферу из бюджета Минска ежегодно выделяется около 350 млн рублей. Среди приоритетных направлений — продолжение строительства третьей линии метро. На ближайшие три года запланировано довести ветку до выезда из Минска в слуцком направлении: построить три станции. Следующий этап — от существующего участка до площади Бангалор.

— В развитии наземного транспорта приоритет будем отдавать электробусам и троллейбусам с запасом автономного хода, — рассказал В. Кухарев.

Работников «Минск-Арены» интересовали вопросы повышения качества водопроводной воды в Московском и Фрунзенском районах, капремонта жилья, улучшения жилищных условий. Один из представителей коллектива поинтересовался дальнейшей судьбой много лет не работающего фонтана возле кинотеатра «Киев». Председатель Мингорисполкома пообещал оказать содействие в том, чтобы рукотворный гейзер капитально отремонтировали.


Фото Сергея Лукашова
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